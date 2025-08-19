30th e 30th XL: due pistole per i trent’anni della Bond Arms

La Bond Arms festeggia i trent’anni d’attività con le pistole 30th e 30th XL, calibro .45/.410.

È dal 1995 che il Texas vede attiva la Bond Arms, che per festeggiare l’anniversario tondo ha deciso di produrre due pistole da collezione a prezzi popolari: si tratta della 30th e della 30th XL, calibro .45/.410 in azione singola, con canne (3”, ossia 76,2 millimetri) e fusto in acciaio inossidabile, mire fisse, peso di sgancio del grilletto impostato a 3.175 grammi; 635 grammi il peso complessivo.

Dalle incisioni sul fusto traspira l’orgoglio patriottico: allo slogan aziendale «Independence, strength, innovation» sul lato sinistro corrisponde, infatti, sul destro la mappa degli Usa decorata con la bandiera nazionale e affiancata dal motto «Proud to be an american – In God we trust».

Nonostante ciò che si potrebbe pensare dall’onomastica la differenza tra le due varianti sta non nelle dimensioni, identiche, ma nel materiale delle guancette: nylon per la 30th (249 dollari), resina B6, quella della Honey B, per la 30th XL (280 dollari).

