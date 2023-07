Nuovi scatti per le carabine Remington 700

Da adesso tutte le carabine Remington 700 saranno dotate di serie di scatti Timney triggers.

Elite hunter straight trigger per le 700 Alpha 1, Elite hunter curved trigger per le 700 Police, Impact 700 trigger per tutte le altre: da ora in poi tutte le carabine Remington 700 saranno dotate di serie di scatti Timney triggers, dei cui prototipi sono quasi coetanee (nel 1962 la presentazione delle carabine; nel 1965 il lancio dei gruppi di scatto custom).

Non regolabile, il peso di scatto è compreso tra le 3 e le 4 libbre, ossia tra circa 1.365 e circa 1.815 grammi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.