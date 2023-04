Ocaso Solstice, arriva il gentleman’s knife americano in quattro varianti

Ocaso Solstice è un chiudibile elegante e leggero, un cosiddetto gentleman’s knife adatto all’uso quotidiano. Ottima la costruzione così come i materiali scelti, per un coltello da tenere nel taschino della giacca del completo.

“Ocaso” significa tramonto in spagnolo: è il nome scelto per l’azienda che Ric Valdez, manager con 20 anni di esperienza in Cold Steel Knives, ha fondato di recente a Ojai Valley, nel sud della California.

Un compagno per la vita

Ocaso è stata creata con l’obiettivo di realizzare coltelli tascabili e accessori per l’uso quotidiano che riflettessero uno stile sofisticato, moderno, minimalista e basato su materiali di alta qualità. Ocaso, afferma Ric, “è stata fondata sulla convinzione di Ric che il coltello che scegli di portare racchiuda l’essenza di chi sei e in cosa credi. Dall’ufficio all’aria aperta, i coltelli Ocaso sono progettati per essere i tuoi compagni, per tutta la vita”. Secondo Ric, “un coltello ben progettato e ben fatto è come un’opera d’arte funzionale; la nostra missione è progettare e realizzare coltelli con particolare attenzione al lusso, alla vestibilità e alla finitura e alle prestazioni per abbinarsi al loro bell’aspetto”.

Solo 48 grammi

È il peso della versione con manico in fibra di carbonio: il Solstice, infatti, è disponibile con questo materiale molto leggero, oppure con manico in titanio (in grigio oppure in nero), di poco più pesante (71 grammi); le guancette sono fissate da due viti Torx di dimensioni diverse poste alle estremità (nel perno di rotazione si trova il logo aziendale).

In effetti, è la leggerezza la carta su cui punta questo modello che ambisce a occupare quotidianamente la tasca del proprietario. Tale levità è ottenuta anche attraverso le dimensioni, molto compatte: il coltello è lungo da chiuso solo 106 mm e ha uno spessore di 10 mm; al suo interno, poi, il Solstice presenta solo un tratto di distanziale di 20 mm nella parte finale dell’impugnatura.

La lama dell’ Ocaso Solstice è in tutte le versioni in acciaio Cpm (Crucible particle metal): è un acciaio inossidabile di fascia alta prodotto negli Stati Uniti che offre un ottimo equilibrio tra tenacità, resistenza alla corrosione e ritenzione del filo; le lame dei Solstice hanno una durezza Rockwell di 60-61 e sono offerte con due finiture: satinata oppure in Pvd (Physical vapour deposition) nero.

Oltretutto, lo spessore non è poi così contenuto: per circa due terzi è di 3,4 mm.

Tutti i Solstice hanno una clip per il porto profondo nella tasca (non spunta dalla tasca quando vi è infilato); la clip è ben integrata nella parte posteriore del manico e può essere posta sia a sinistra sia a destra.

Ocaso Solstice

Produttore: Ocaso, California (Usa), ocasoknives.com

Modello: Solstice

Designer: Andrew Demko

Luogo di produzione: Taiwan

Tipo: chiudibile liner-lock

Materiale della lama: Cpm S35Vn (60-61 Hrc)

Finitura della lama: satinata o Pvd nero

Materiale del manico: titanio (grigio o nero); fibra di carbonio

Lunghezza della lama: 89 mm

Lunghezza totale: 198 mm

Clip: tipo tip-up, ambidestra

Peso: 71 g (titanio); 48 g (fibra di carbonio)

Prezzo: 230 dollari (on line, più spese di trasporto)

Pro

Leggerezza, robustezza, design elegante

Contro

Sempre la leggerezza (ma solo per chi pretende che un Edc faccia tutto)

1 di 8

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.