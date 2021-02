P80 Pfc9 e Pfs9, due pistole per il porto occulto con fusto in polimero

La Pfc9 e la Pfs9 di Polymer80 sono due pistole per il porto occulto con fusto sintetico.

Il fusto è sintetico e non potrebbe essere altrimenti visto che P80, il nome dell’azienda, significa Polymer80: Pfc9 e Pfs9, le due pistole per il porto occulto annunciate dall’America con pochi dettagli, nascono per essere insieme leggere e maneggevoli. Su guancette, frontstrap e backstrap trova spazio una zigrinatura decisamente aggressiva. Il carrello si contraddistingue per i tagli di presa anteriori e posteriori, le linee moderne e una decisa smussatura nella parte frontale – tranne che nel caso si scelga la canna filettata.

Le due armi sono disponibili nella doppia variante nera, eventualmente anche con mire notturne e caricatore maggiorato, e flat dark earth. Sul proprio sito P80 ha allestito un configuratore elementare che consente di mettere le armi a confronto; sarà di sicuro utile quando sarà diffusa qualche indicazione in più su ogni allestimento. Il prezzo al pubblico parte dai 550 dollari.

