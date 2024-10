Patriot Ordnance Factory lancia la P-15 Base

La Patriot Ordnance Factory, o Pof, ha sviluppato la P-15 Base, carabina stile Ar calibro 5,56×45 mm Nato con canna di 406 millimetri.

Il punto di forza è il prezzo, che sul mercato americano sta un dollaro sotto i mille; ma la Patriot Ordnance Factory, o Pof, assicura che nella P-15 Base, presentata un paio di giorni fa, è racchiusa tutta la tecnologia di cui c’è bisogno.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una carabina su piattaforma stile Ar calibro 5,56×45 mm Nato, con un caricatore capace di ospitare 30 colpi; il funzionamento è affidato a un sistema di gas mid-length.

Per la canna la Pof ha scelto una barra d’acciaio 4150 al cromo-molibdeno-vanadio lunga 16” (406 millimetri; filettatura ½x28; passo di rigatura 1:8”), protetta da un copricanna che lascia scoperti gli ultimi due centimetri e mezzo in prossimità della volata; è in alluminio billet, identico materiale impiegato anche per l’azione, sia upper sia lower receiver, rivestita con una tradizionale finitura nera anodizzata.

Abbinato a un’impugnatura A2 a pistola, il calcio è del tipo collassabile: quando è ridotto al minimo la lunghezza si ferma a 864 millimetri; poco meno di 2.860 grammi il peso. La dotazione si completa con un grilletto Mil-Spec, una slitta Mil-Std 1913 e una serie di slot M-lok a ore tre, sei e nove.

