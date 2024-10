Paolo Monna in finale come tiratore dell’anno

L’Issf ha inserito Paolo Monna nell’elenco dei finalisti in lizza per il premio tiratore dell’anno 2024.

Tra gli uomini è l’unico europeo, considerato che gli altri nomi in lista sono quelli di quattro cinesi (Li Yuehong, Liu Yukun, Sheng Lihao e Xie Yu) e dell’americano Vincent Hancock; potrebbe bastare già di suo, ma di qualificarsi a una finale nessuno s’accontenta mai, tantomeno un atleta di livello stratosferico: questo è Paolo Monna, in lotta per il premio tiratore dell’anno (shooter of the year) messo in palio dall’Issf, che lo assegnerà durante le finali di Coppa del mondo in programma a New Delhi (India) tra il 13 e il 18 ottobre.

Il 2024 è stato un anno fantastico per Monna nella specialità pistola ad aria compressa 10 metri: al titolo europeo e al primo posto nel ranking mondiale è seguito infatti il bronzo olimpico, alle spalle del connazionale Federico Maldini.

Issf shooter of the year 2024: i finalisti

Maschile

Vincent Hancock (Usa)

(Usa) Sheng Lihao (Cina)

(Cina) Paolo Monna (Italia)

(Italia) Li Yuehong (Cina)

(Cina) Liu Yukun (Cina)

(Cina) Xie Yu (Cina)

Femminile

Francisca Crovetto (Cile)

(Cile) Camille Jedrzejewski (Francia)

(Francia) Yang Jiin (Corea del Sud)

(Corea del Sud) Chiara Leone (Svizzera)

(Svizzera) Adriana Ruano Oliva (Guatemala)

(Guatemala) Kim Ye-ji (Corea del Sud)

