Per i 170 anni Anschütz lancia la 1771 Hunting model Anniversary edition

Per festeggiare i 170 anni d’attività l’Anschütz ha sviluppato una versione particolare, l’Anniversary edition, della bolt-action 1771 Hunting model.

Era il 1856 quando a Zella-Mehlis, in Turingia, Julius Gottfried Anschütz fondò l’azienda cui dette il proprio nome: da allora sono passati centosettant’anni, celebrati ora da una versione particolare della carabina bolt-action 1771 Hunting model, l’Anniversary edition.

Insieme alle decorazioni sul pomo dell’otturatore e sulla base del caricatore, che ospita quattro o cinque cartucce a seconda del calibro (tre quelli disponibili: .17 Hornet, .222 Remington, .223 Remington), la caratteristica estetica che più riluce è la presenza dei sei loghi, incisi a laser su canna e azione (finitura Dlc), che hanno accompagnato lo sviluppo della storia dell’azienda, scelta «che simboleggia l’evoluzione del marchio in epoche diverse».

Alla celebrazione del passato l’Anschütz ha aggiunto dettagli tecnici contemporanei, come il nuovo calcio Classic Pro, in legno di noce, con poggiaguancia regolabile, il profilo particolare della canna (21 millimetri il diametro) e la slitta Picatinny di serie. Il peso di sgancio del grilletto, a uno stadio, vale 550 grammi.

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