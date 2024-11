Per il Black Friday sconto del 15% su Armi Magazine (e sugli speciali)

Editoriale C&C ha deciso di mantenere attivo fino a lunedì 2 dicembre lo sconto Black Friday sull’abbonamento cartaceo o digitale ad Armi Magazine.

Da oggi, 22 novembre, a lunedì 2 dicembre abbonarsi ad Armi Magazine o acquistare uno speciale sulle armi è convenientissimo: Editoriale C&C ha infatti deciso di estendere al massimo la durata del Black Friday, il giorno tradizionalmente dedicato alle promozioni, applicando uno sconto del 15% su tutti i prodotti dello shop, compresa la recentissima guida al calibro .22 lr (costa 13,60 euro anziché 16).

In questi dieci giorni l’abbonamento cartaceo ad Armi Magazine costerà 55,25 euro anziché 65; 38,25 euro anziché 45 quello alla versione digitale della rivista, 72,25 euro anziché 85 quello a entrambe. È una promozione che conviene sfruttare, per fare un regalo a sé stessi o – il Natale s’avvicina – a una persona cui si vuole bene.

Lo sconto del 15% s’estende a tutto lo shop di Editoriale C&C, compresi gli speciali. Per ottenerlo non è necessario alcun codice: il sistema applicherà la promozione in automatico una volta inseriti i prodotti nel carrello.

