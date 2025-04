Coppa del mondo di tiro: niente podio per l’Italia nella pistola a 10 metri

Coppa del mondo di tiro: Paolo Monna settimo, Federico Maldini quattordicesimo nella gara di pistola ad aria compressa 10 metri.

A vuoto il primo colpo della Coppa del mondo di tiro in corso a Buenos Aires: nessuno dei due azzurri in gara nella specialità di pistola ad aria compressa 10 metri (l’ha vinta il cinese Hu Kai con 244,7) è riuscito a conquistare una medaglia. Paolo Monna, che s’era qualificato alla finale a otto, ha chiuso settimo (139,3); Federico Nilo Maldini, quattordicesimo, non ha passato lo sbarramento.

Per vedere qualche altro italiano in gara occorre attendere sabato sera: domani infatti si spara con la carabina a 50 metri tre posizioni; seguirà, sabato pomeriggio, la pistola 25 metri donne: in nessuna di queste specialità l’Italia schiera atleti. Ce ne sono invece, e quotatissimi, nello skeet, in programma sabato sera (19.30 le donne, 21 gli uomini).

Il podio della pistola ad aria compressa 10 metri

Hu Kai (Cina) – 244,7 Anton Aristarkhov (neutrale, Russia) – 243,3 Jason Solari (Svizzera) – 223,0

Il medagliere

Cina : 1 oro

: 1 oro Svizzera: 1 bronzo

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e poi scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.