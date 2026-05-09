Per il tiro a lunga distanza Konus lancia l’ottica Fearless 4-16x50

Konus ha presentato il cannocchiale Fearless 4-16×50, ottimizzato per il tiro a lunga distanza.

Insieme al tubo di 34 millimetri e alla lente di 50, le torrette tattiche bloccabili con funzione Zero stop (regolazione a passi di 1/ 10 di mil), il reticolo Advanced ballistic inciso, con croce illuminata a due colori sul primo piano focale, e lo zoom 4-16x rendono la Konus Fearless 4-16×50 un’ottica impiegabile con soddisfazione nel tiro a lunga distanza.

Presentandola e annunciando un prezzo competitivo (434 euro), la Konus segnala l’impiego di ottiche Hd fully multi-coated e la costruzione robusta, che potenzia le caratteristiche antiacqua, antinebbia e antiumidità.

A 100 metri, via via che sale lo zoom il campo visivo scende da 9,2 a 2,3 metri; tra 12,5 e 3,13 millimetri la pupilla d’uscita. Gli ingombri restano ridotti: ai 347 millimetri di lunghezza complessivi corrisponde un peso di 695 grammi.

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