Porto d’armi in Texas, cadono molti vincoli

Il governatore repubblicano Greg Abbott ha firmato la legge che elimina quasi tutte le restrizioni al porto d’armi in Texas.

Dal 1° settembre la legge sul porto d’armi in Texas equiparerà pistole e revolver a carabine e fucili. E dunque cadono i vincoli finora previsti per le armi corte: i texani non dovranno più ottenere la licenza, far registrare le proprie impronte, partecipare a un corso di formazione e superare un esame scritto e un test di tiro. Il governatore repubblicano Greg Abbott ha infatti firmato la legge HB 1927 approvata dal parlamento statale a fine maggio. La nuova legge non impatta sui minori di 21 anni né, ovviamente, su coloro ai quali le leggi federali vietano di portare le armi.

