Porto d’armi senza licenza: il governo approva decreto

Nel pacchetto sicurezza entra il provvedimento che rende possibile il porto d’armi non d’ordinanza agli agenti di pubblica sicurezza privi di licenza.

Non ci sarà bisogno che il ddl Spinelli attraversi tutto il lungo iter parlamentare: il consiglio dei ministri ha infatti inserito nel pacchetto sicurezza (in conferenza stampa l’ha presentato Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno) il provvedimento che modifica il regio decreto 635/1940 e, equiparandoli agli ufficiali, rende possibile agli agenti di pubblica sicurezza il porto delle armi non d’ordinanza anche senza licenza e fuori dal servizio.

Il governo Meloni ha ritenuto necessaria la misura per rendere possibile il porto occulto di armi più compatte di quelle fornite dall’amministrazione; ci sarà da capire (come sempre sarà necessario attendere il testo del decreto) se, come aveva proposto la senatrice Spinelli (Fratelli d’Italia), l’arma non d’ordinanza acquistata personalmente dall’agente «sarà registrata dal corpo d’appartenenza».

Il decreto entrerà in vigore non appena controfirmato dal presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale; la maggioranza avrà a disposizione sessanta giorni per convertirlo definitivamente in legge.

