Prezzi vantaggiosi per abbonarsi ad Armi Magazine

Editoriale C&C ha lanciato un’offerta che fino al 31 dicembre rende particolarmente conveniente abbonarsi ad Armi Magazine.

Un regalo dell’ultimo momento, un autoregalo o semplicemente la certezza di poter leggere ogni mese la rivista risparmiando più di un terzo: conviene approfittare dell’offerta che fino a fine anno rende particolarmente conveniente abbonarsi ad Armi Magazine.

Invece dei 94,80 che si spenderebbero in edicola o nei punti vendita fisici, se si acquistano adesso i prossimi dodici numeri (avete visto il primo del 2023?) costeranno infatti appena 60 euro. Il risparmio è notevole, più del 36%; e il prezzo di ogni numero crolla da 7,90 ad appena 5 euro netti.

Abbonarsi è decisamente facile: è sufficiente collegarsi al negozio online di Editoriale C&C e, una volta inserito il prodotto nel carrello, utilizzare il codice sconto AMA22C. Chi preferisce altre forme di pagamento può effettuare un bonifico postale (IT08X0760101600000006383816) o un bonifico bancario (Editoriale C&C, banca Intesa Sanpaolo, Iban IT04K0306933480100000006694 – dall’estero Bic BCITITMM); se per l’acquisto online non c’è bisogno di ulteriori passaggi, per i bonifici è necessario inviare la ricevuta all’indirizzo e-mail shop@editorialecec.com indicando nel testo il codice AMA22C e i dati completi per l’invio.

Chi desiderasse ulteriori informazioni può contattare il servizio lettori di Editoriale C&C al numero 02 9048111 (lunedì-venerdì, 9-13) o inviare una e-mail a shop@editorialecec.com.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.