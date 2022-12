Armi Magazine gennaio 2023 è in edicola!

Armi Magazine gennaio 2023 vi aspetta in edicola dal 15 dicembre, come sempre ricco di curiosità e anteprime. Protagonista della copertina, una compattissima carabina di Smith&Wesson, la M&P15-22 Pistol

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine gennaio 2023, possiamo segnalare: Taurus G3 Toro cal. 9×19 mm, Istanbul Monza cal. .308 Winchester, Fn 509 calibro 9×19 mm, Fausti Dea cal. 28 e Beretta 687 Silver Pigeon V Sporting cal. 12. In primo piano un problema che sta affliggendo da tempo gli appassionati: gli aumenti del costo e la difficile reperibilità dei componenti per la ricarica delle munizioni. Tra i vari motivi che oggi spingono alcune questure al diniego formale del rinnovo/rilascio del porto d’armi, troviamo anche quelli connessi al mancato superamento della visita per il servizio militare; viene citato anche un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato, ma le cose non stanno esattamente così… Il super-test sulle munizioni è dedicato alle precise e docili Sk Biathlon Sport .22 Long Rifle. Il dossier del mese è invece rivolto alla scoperta del 9,3×62 Mauser: sono state oggetto di prova una cartuccia da allenamento e una da caccia. Sempre a proposito di calibri, il .460 Steyr – sebbene non vi sia ampissima disponibilità di attrezzatura e materiali – è uno tra i più interessanti per il tiro Extreme Long Range. Curiosando in armeria… possiamo imbatterci nella Heckler & Koch P9S, una pistola praticamente unica nel suo genere: complicata e troppo lontana dai canoni “classici”, non ebbe un grande successo ma aprì la strada all’impiego dei materiali sintetici. Sono due i confronti su questo nuovo numero: il primo è tra due cartucce di elevata potenza (la .375 di Holland & Holland e la 9,3×64 di Brenneke), il secondo tra i sistemi d’arma di due fucili d’assalto (l’Fx-05 Xiuhcoatl, in dotazione all’esercito messicano dal 2006, e il G36, progettato dalla Heckler & Koch e distribuito ai reparti militari tedeschi negli anni Novanta). Spazio alla libera vendita, con la Umarex Glock 17 Gen5 cal. 4,5 mm e la Gamo Black Knight Igt Mach 1 cal. 5,5 mm. E ancora, su Armi Magazine gennaio 2023, la rubrica ‘Questione di legge’, una vetrina di regali pre-natalizia, le Fiocchi cal. 12 Official Rossa Hv 28 grammi per il Compak e il Percorso di caccia, le ottiche della Ddoptics e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.