Nei primi cinque mesi del 2024 in America si sono richiesti meno di dodici milioni di background check.

Da amplificare no, ma è un segnale comunque da cogliere: era dal 2019 che non erano così pochi i background check richiesti in America nei primi cinque mesi dell’anno.

Secondo il report diffuso dall’Fbi infatti i 2.126.085 del maggio 2024 (nel 2019 furono quasi 225.000 in più) tengono il dato complessivo ben al di sotto dei dodici milioni (nello specifico, 11.802.681).

Di questi tempi l’anno scorso s’era più vicini ai quattordici milioni che ai tredici del 2023 (ma il 31 dicembre le posizioni si ribaltarono); e retrocedendo al 2020 (erano i primi mesi della pandemia) e al 2021 ci s’imbatte in numeri esorbitanti, rispettivamente 15.248.440 (-22,6%) e 19.188.494 (-38,49%).

Allora in tutto l’anno si sfiorarono i quaranta milioni; con il passo attuale invece è impensabile raggiungere i trenta.

Il senso è chiaro: in America non c’è una corsa alle armi, anche perché evidentemente dall’amministrazione che s’insedierà nel prossimo gennaio (martedì 5 novembre sono in programma le elezioni presidenziali) non si temono restrizioni.

