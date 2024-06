Konuslight-5K, la torcia con il turbo

La torcia Konuslight-5K, una delle ultime novità dell’azienda veronese, garantisce 2.500 lumen di potenza e 5.000 lumen con la funzione turbo

La torcia Konuslight-5K, trasportabile con comodità considerati dimensioni e peso (300 grammi), è ricaricabile, impermeabile, in metallo e ha la funzione zoom. È possibile selezionare una delle seguenti modalità: 100% con spegnimento dopo due ore, 40% con spegnimento dopo otto ore, 5% con spegnimento dopo 10 ore. Nonostante il suo ingombro decisamente ridotto, la torcia Konuslight-5K è in grado di generare un fascio di luce davvero incredibile. La sua principale caratteristica, infatti, è la modalità turbo, che permette di ottenere in un attimo la massima potenza di luce. Il prezzo al pubblico è di 84 euro.

