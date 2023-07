Quanti omicidi in Italia nel 2023?

Il report del ministero dell’Interno consente di quantificare il numero di omicidi in Italia nel 2023.

A pochi giorni dalla fine di luglio si contano 184 omicidi commessi in Italia nel 2023 (poco meno di uno al giorno; dati consolidati domenica scorsa); lo s’apprende dalla nota diffusa dal ministero dell’Interno. Si registra dunque una leggera crescita (+4%) rispetto allo stesso periodo del 2022, quando ne erano stati commessi 177.

Diminuisce però il numero delle vittime donne, sia complessivamente, da 72 a 65 (-10%), sia di quelle uccise in ambito familiare o affettivo (da 62 a 52, -16%) e, tra queste, da partner o ex partner (da 38 a 31, -18%). Ciò però vuol dire che di 52 donne su 65 (l’80%) l’assassino era un parente, o una persona con cui avevano o avevano avuto una relazione sentimentale (48% del totale, 60% degli omicidi in famiglia). In ambito familiare o affettivo gli omicidi sono peraltro aumentati, da 82 a 83.

La scorsa settimana in Italia sono stati commessi nove omicidi; tre le vittime donne, due delle quali in ambito familiare o affettivo (una per mano dell’ex partner).

