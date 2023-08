Quanto costa la carabina ad aria compressa Air maks Krait in Italia?

Distribuita da La Domino, in Italia la carabina ad aria compressa Air maks Krait costa 2.006 euro.

L’aggiornamento dei listini l’ha portata a superare il tetto dei duemila euro, anche se di poco: distribuita in Italia da La Domino, nella versione standard la carabina ad aria compressa Air maks Krait ora costa 2.006 euro.

Riconoscibile per la tipica calciatura bullpup abbinata alla canna di 400 millimetri, in nessuno dei calibri in cui è disponibile la Krait è catalogata come arma di libera vendita: sviluppa infatti un’energia di 35 Joule in 4,5 mm, di 45 Joule in 5,5 mm e di 55 Joule in 6,35 mm; il caricatore ospita rispettivamente 18, 16 e 14 colpi. Dotato di regolatore di pressione e doppio manometro, il serbatoio ha una capacità di 300 cc.

Della medesima serie La Domino distribuisce anche la Krait W (2.428 euro) e, con la canna di 520 millimetri, la Krait L (2.153 euro), la Krait Lw (2.576 euro), la Krait X (2.322 euro) e la Krait Xw (2.322 euro).

