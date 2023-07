Quanto costano le carabine semiautomatiche Tippmann M4-22 in Italia?

Distribuite dalla Paganini, in Italia le carabine semiautomatiche Tippmann costano tra 1.224 e 1.625 euro.

Da 1.224 a 1.625 euro, a seconda del modello: costano così le Tippmann M4-22, carabine semiautomatiche calibro .22 lr che da qualche settimana la torinese Paganini ha cominciato a distribuire in Italia; tutte condividono azione in alluminio, canna in acciaio 4150 (406 millimetri la lunghezza; rigatura 1.16”; copricanna free-floating), grilletto dal peso di scatto pari a 2.040 grammi, sicura a due posizioni e calcio regolabile che consente di far oscillare la lunghezza tra 800 e 876 millimetri.

Di quelle arrivate sul mercato nazionale la più economica è la Pro (1.224 euro), con finitura parcherizzata sulla canna filettata (1/ 2 x28) e caricatore da 25 colpi; la più cara è invece la Redline (1.625 euro), sviluppata in collaborazione con la Tandemkross che ha fornito l’impugnatura con inserti rossi (dello stesso colore la finitura della canna, filettata 1/ 2 x28; di 229 millimetri il copricanna) e il freno di bocca Game Changer Pro.

In mezzo sta l’Elite (1.288 euro), priva di filettatura, con copricanna di 305 millimetri e caricatore da 10 colpi. Il peso dell’arma oscilla tra 2.280 e 2.495 grammi a seconda degli allestimenti.

