Quattro calibri in più per la carabina Christensen Mhr

La carabina Christensen Mhr è ora camerata anche in quattro calibri in azione lunga.

.300 Winchester magnum, .300 prc, 7 mm prc e 7 mm Remington magnum, tutti in azione lunga: sono quattro i calibri con cui la Christensen amplia il catalogo della propria carabina Mhr, nota per l’abbinamento tra lo chassis in alluminio (bedding V-block) e la canna avvolta in fibra di carbonio (in acciaio inossidabile il freno di bocca, 5/ 8 x24); in azione corta erano già disponibili 6,5 Creedmoor, 6,5 prc, 6,8 Western e .308 Winchester.

Aumenta la lunghezza della canna, da 560 a 610 millimetri. Non cambia invece la triplice offerta cromatica (nera anodizzata; desert brown; Cerakote tungsteno); poche le variazioni sul peso, che resta intorno ai 3.450 grammi.

Sul mercato americano si parte da 3.500 dollari. La Bignami, che gestisce il marchio Christensen in Italia, al momento non distribuisce la Mhr in nessun calibro; nei prossimi mesi scopriremo se dopo che l’offerta s’è ampliata la situazione cambierà.

