Quattro corsi di Conarmi pronti a partire

Sono quattro i corsi di Conarmi in calendario nel mese di novembre.

Pirotecnico, balistica 2, balistica venatoria, e per fochino da mina: sono quattro i corsi di Conarmi che prenderanno il via nel mese di novembre. Il corso per pirotecnico (2-12 novembre, 34 ore, 695 euro) serve per prepararsi all’esame prefettizio; le lezioni riguarderanno le materie esplodenti, i meccanismi chimici e fisici delle esplosioni, le attrezzature e l’organizzazione dello spettacolo. È finalizzato all’esame anche il corso per fochino da mina (2-12 novembre, 22 ore, 495 euro), dalla doppia base tecnico-legislativa.

Balistica 2 (2 novembre-15 dicembre, 36 ore, 549 euro) è invece il tradizionale corso di secondo livello utile per approfondire quanto appreso in Balistica 1, dalle munizioni alla simulazione cfd del processo di sparo fino alla balistica forense. Balistica venatoria (9-18 novembre, 8 ore, 129 euro) è infine destinato ai cacciatori che vogliono conoscere a fondo la balistica interna, esterna e terminale per migliorare la loro azione di caccia. In tutti e quattro i corsi (sede di Gardone) Conarmi prevede agevolazioni per gli iscritti ai sindacati di polizia Sap, Usip e Consap.

