Regalo di Pasqua da Armi Magazine

Armi Magazine vuole augurare una serena Pasqua ai suoi appassionati lettori.

Per aiutarvi a passare il tempo in questo momento di pausa forzata da tutte le nostre passioni, abbiamo estratto dai nostri archivi uno speciale che nel tempo è andato a ruba e lo proponiamo in download gratuito per tutti gli iscritti all’area riservata del sito ArmiMagazine.it

Si tratta dello speciale Pistole Semiautomatiche:

una panoramica di 164 pagine dove il lettore può trovare tutto quello che c’è da sapere quando si sceglie una pistola.



Ecco come accedere all’area riservata e scaricare lo speciale digitale:

Vai su www.armimagazine.it/area-riservata

Effettua la login tramite user e password o registrati tramite l’apposita form

Clicca sul link “ Download speciale PISTOLE SEMIAUTOMATICHE” per accedere alla pagina di download del PDF

Anche le altre riviste della nostra casa editrice sono disponibili gratuitamente online:

NB: per il download è necessario registrarsi su ogni sito separatamente

Buona lettura.