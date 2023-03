Remington Range, le munizioni full metal jacket in due calibri

Le Range, munizioni full metal jacket della Remington, sono disponibili in 9 mm e in .40 S&W.

Sia in 9 mm sia in .40 S&W: sono dunque due i calibri in cui la Remington propone le Range, le sue munizioni full metal jacket con primer Kleanbore pensate per un impiego frequente al poligono; le temperature del propellente rendono stabili le performance e costanti le velocità.

In 9 mm (25 dollari la scatola da 50) sono due le grammature disponibili, 115 e 124 grani (velocità alla bocca rispettivamente di 348 e 338 m/s); una invece la proposta in .40 S&W, 180 grani (34 dollari; 302 m/s la velocità).

