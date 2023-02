Rossi Magnum country, la nuova linea di revolver .357 magnum

Della Magnum country, la linea di revolver .357 magnum / .38 special + della Rossi, fanno parte Rm66 e Rp63.

Il lancio è stato particolarmente suggestivo, una sorta di trailer di un film (o un cortometraggio?) con uno sceriffo protagonista: anche se i riferimenti sono evidenti è però ben più ampia la destinazione della Magnum country, la nuova linea di revolver .357 magnum / .38 special + di casa Rossi che la inaugura con due modelli inediti.

Si chiamano Rm66 e Rp63, rispettivamente con canna da 152 (lunghezza totale 283) e 76 millimetri (lunghezza totale 202); entrambi condividono il funzionamento singola-doppia azione, la possibilità di sostituire percussore (è qui che si trova la sicura) e mira frontale fissa, la capacità del caricatore (sei colpi), la conformazione del grilletto, il rampone sotto la canna utile ad aumentare il peso (945 grammi per l’Rm66; 775 per l’Rp63) e i materiali impiegati. Sia il fusto sia la canna sia il tamburo sono infatti realizzati in acciaio inossidabile con finitura lucida e accoppiati a un’impugnatura in polimero.

Oltre che per la lunghezza di canna e dunque per le dimensioni i due modelli differiscono per la tacca di mira (è regolabile solo sull’Rm66) e per il prezzo, rispettivamente 620 e 460 dollari circa.

