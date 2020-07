Ruger 10/22 Carbine #31159, la carabina con l’ottica

La Ruger 10/22 Carbine contrassegnata col codice 31159 è una carabina con l’ottica installata di serie.

Stavolta la differenza non la fa l’incisione sul calcio, ma il complemento: chi cerca una carabina con l’ottica incorporata può assaggiare la variante della Ruger 10/22 contrassegnata col codice 31159. L’arma esce infatti dal quartiere Ruger con installato un cannocchiale Viridian Eon 3-9×40.

Linee e meccanica sono quelle cui Ruger ci ha abituato. Rotomartellata a freddo, la canna da 470 millimetri (1:16 il passo di rigatura) in lega d’acciaio è accoppiata all’azione col sistema V-block. Le parti metalliche presentano una finitura satinata. L’arma, calibro .22 LR, è dotata inoltre di sicura del perno trasversale, mira frontale a perla in oro, tacca di mira regolabile e caricatore circolare da 10 colpi. Immancabile l’ormai noto ponticello in polimero rinforzato in fibra di vetro, capace di resistere a impatti e abrasioni. La Ruger 10/22 Carbine #31159 è lunga 940 millimetri, pesa 2.770 grammi e sul mercato americano costa intorno ai 400 dollari.

