Ruger 10/22 Target, una carabina rimfire in edizione limitata per l’anno olimpico

La Ruger ha presentato una variante della carabina rimfire 10/22 Target in edizione limitata, per celebrare l’anno dei Giochi olimpici di Parigi.

È rosso e blu, i colori dominanti della bandiera americana e di quella francese: il calcio thumbhole, in laminato, è la caratteristica distintiva della 10/22 Target che la Ruger produce in edizione limitata (2024 i pezzi disponibili) per celebrare l’anno olimpico.

Lunga 457 millimetri, la canna (la Ruger l’ha ottenuta rotomartellando a freddo una barra in lega d’acciaio, sulla quale ha poi passato una finitura bluizzata lucida) si completa con una filettatura ½x28; protetto da un ponticello in polimero rinforzato in fibra di vetro, il grilletto è il Bx-Trigger (peso di sgancio 1.135-1.360 grammi), con corsa di retroscatto minima e reset positivo.

Priva di mire di serie ma dotata di slitta Picatinny, questa particolare variante della 10/22 Target (lunghezza totale 940 millimetri, peso 2.540 grammi) mantiene le caratteristiche tipiche della famiglia, a partire dalla sicura manuale cross-bolt. Il caricatore circolare ospita 10 colpi calibro .22 lr.

La Ruger non ha ancora ufficializzato il prezzo al pubblico; ha fatto però sapere che, almeno per il momento, la distribuzione è gestita in via esclusiva dalla Talo.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.