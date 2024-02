Assoarmieri a Eos Show 2024: ecco le iniziative

L’Assoarmieri è pronta a intervenire a Eos Show 2024, la fiera delle armi e della caccia in programma a Verona.

Un convegno, la premiazione degli Assoarmieri Award e uno show cooking a base di carne di selvaggina: è ricco il programma delle iniziative dell’Assoarmieri a Eos Show 2024, la fiera delle armi e della caccia in programma a Verona da venerdì 17 a lunedì 19 febbraio.

Domenica 18 l’arena di Eos (ore 14, padiglione 12) ospiterà il convegno giuridico “Il principio della legalità: prospettive future e tutela nella detenzione di armi e munizioni” organizzato in collaborazione con la Swarovski: il professor Ugo Ruffolo, docente di diritto civile all’Università di Bologna, Fulvio Cenci, consulente Assoarmieri, e Ruggero Pettinelli, giornalista esperto di armi, discuteranno delle principali problematiche legate al rilascio e al rinnovo del porto d’armi; modererà l’incontro Antonio Bana, presidente Assoarmieri.

A seguire (orario previsto 15.15) si procederà con l’assegnazione degli Assoarmieri Award 2024: quest’anno i concorsi (all’organizzazione ha contribuito Editoriale C&C, la casa editrice che pubblica Armi Magazine, Caccia Magazine e Armi & Tiro, media partner dell’iniziativa) sono due, quello tradizionale e quello dedicato a fotografie e video di tiratori e cacciatori.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Una per mezzogiorno di lunedì 19 è infine in programma una serie di degustazioni e show cooking incentrati sulla carne di selvaggina; in rappresentanza degli organizzatori interverranno Pietro Pietrafesa, Antonella Labate e Niccolò Fabbriziani.

Per tutta la durata della fiera presso lo stand dell’Assoarmieri (H201, padiglione 11) sarà inoltre possibile ricevere materiale informativo e aggiornamenti sui temi più caldi, e scoprire sia le convenzioni in vigore sia i corsi di formazione in calendario; saranno esposte alcune copie del manuale Del mestiere con le armi, fornito ai partecipanti.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.