Ruger Mark IV 75th Anniversary, una pistola .22 lr da collezione

Con la Mark IV 75th Anniversary, pistola calibro .22 lr in edizione limitata, la Ruger festeggia i 75 anni d’attività.

Nel 2024 saranno trascorsi 75 anni dal 1949, e dunque dalla fondazione della Ruger che per festeggiare la ricorrenza produrrà una serie d’armi da collezione, in edizione limitata: ad aprire la serie, già disponibile con qualche giorno d’anticipo sulla fine del 2023, è la Mark IV 75th Anniversary, pistola calibro .22 lr ispirata alla Standard, uno dei primi storici modelli.

L’incisione “Ruger 75 – 1949-2024” contrassegna la silhouette dell’arma, per il resto molto essenziale; l’impugnatura in alluminio (angolo di presa naturale) è rivestita con guancette in laminato, all’occorrenza sostituibili.

Ottenuta mediante rotomartellatura e lunga 175 millimetri (passo di rigatura 1:16”), la canna rastremata pesante porta a 279,5 millimetri le dimensioni complessive (peso 930 grammi); alla mira frontale fissa e alla tacca posteriore regolabile può essere aggiunta un’altra ottica, da installare sull’eventuale slitta Weaver o Picatinny facilmente fissabile grazie all’apposita foratura.

È facile anche il disassemblaggio: è sufficiente premere un bottone sulla parte posteriore del fusto per inclinare il gruppo canna-azione e sfilarlo senza l’utilizzo d’ulteriori strumenti.

Completata infine da sicura manuale ambidestra e pulsante di sgancio del caricatore (10+1 colpi) sul lato sinistro, la Ruger Mark IV 75th Anniversary costa 599 dollari.

