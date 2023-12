Sig Sauer P322 Comp, una pistola .22 lr con compensatore

La Sig Sauer ha presentato la P322 Comp, pistola calibro .22 lr con il compensatore installato di serie sulla canna di 4”.

Ha il caricatore maggiorato come la versione base (ma oltre a quello da 20 colpi ce n’è a disposizione anche uno da 25) e come la versione base il grilletto flat facilmente sostituibile con uno curvo, ma grazie al contrasto tra il nero dell’impugnatura in polimero e del fusto (acciaio inossidabile trattato) e la finitura anodizzata del carrello in lega ha un interessante aspetto two-tone, e soprattutto il compensatore installato sulla canna di 4” (10,2 millimetri): è quest’ultima caratteristica a dare il nome all’ultima variante della Sig Sauer P322, per l’appunto Comp, pistola calibro .22 lr in sola azione singola.

Anche se la lunghezza totale non è ridottissima, complessivamente 203 millimetri, la Sig Sauer la cataloga tra le pistole compatte, probabilmente per via del design dell’impugnatura e per il peso, che si ferma a 560 grammi.

La Sig Sauer ha inoltre scelto di rendere ambidestri i comandi (lo sgancio del caricatore è maggiorato) e di dotare l’arma di una slitta M1913, d’una sicura manuale e soprattutto d’un red dot RomeoZero Elite da 3 Moa.

L’annuncio è di poche ore fa: bisognerà attendere un poco per scoprire il prezzo e i tempi e i modi (Sig Sauer è un marchio gestito in Italia dalla Bignami) della distribuzione internazionale.

