La Ruger SR1911 Koenig nasce dalla collaborazione tra il campione di tiro dinamico sportivo americano Doug Koenig e il custom shop di Ruger.

Si tratta di una formula 1 dedicata all’attività sportiva: incorpora infatti tutte le specifiche richieste dal campione americano. La pistola è disponibile sia in .45Acp sia, come in questo caso, in 9×21, entrambe classificate come sportive.

Una 1911 rivisitata

La struttura rispecchia quella delle classiche 1911, quindi abbiamo uno scatto in sola singola azione, una sißcura dorsale e il bushing alla volata. Lo spunto sportivo deriva dalle guancette in G10 con una lavorazione molto poco scivolosa, la tacca di mira regolabile e il mirino con fibra ottica, la canna match da 5 pollici e lo scatto match con cane tipo Koenig alleggerito e grilletto flat.

Non solo: con la Ruger Sr1911 Koenig abbiamo in dotazione due caricatori metallici monofilari da 10 colpi con una minigonna nel fusto per inserimenti più rapidi. Il carrello in acciaio inox è nitrurato nero con un effetto dual tone molto piacevole. Abbiamo intagli di presa sia posteriori sia anteriori.

Anche il fusto in acciaio è nitrurato nero. La zigrinatura del fusto da 25 linee per pollice quadrato e la svasatura sotto il ponticello danno una presa migliore.

Giochi al minimo

Essendo la Ruger Sr1911 Koenig una sportiva pura assemblata a mano, sfoggia tolleranze estremamente ridotte con pochissimi giochi tra le parti. Abbiamo infine due leve della sicura manuale.

La Ruger Sr1911 Koenig è distribuita in Italia da Bignami a una prezzo di 2.979 euro. L’abbiamo provata all’Invictus Close Shooting Range di Erba (Co).

