Sabatti Urban Sniper, la carabina bolt action multiruolo

Novità 2021: la Sabatti Urban Sniper è la carabina bolt action che eredita l’azione Blizzard dalla Tactical Evo. Tre i calibri, due le lunghezze di canna in cui è realizzata.

È pensata sia per la caccia di selezione sia per il tiro sportivo sia per le operazioni tattiche e di polizia in ambito urbano: si chiama per l’appunto Urban Sniper la nuova carabina bolt action di Sabatti che la inserisce nella categoria delle multiruolo. In questo la aiutano anche i tre calibri (.308 Winchester, 6,5×47 Lapua, 7mm Remington Saum) e le due diverse lunghezze di canna (510 e 610 millimetri) in cui è realizzata. Dal profilo cilindrico, la canna è dotata della notissima rigatura multiradiale MRR e presenta cinque scanalature longitudinali (solchi neri su finitura nera). Alla volata (diametro 22 millimetri) si trova il freno di bocca cilindrico (filettatura 5/8”x24). L’otturatore presenta scanalature d’alleggerimento.

Dalla Tactical Evo l’Urban Sniper eredita l’azione Blizzard, in una cassa macchinata dal pieno in acciaio alta resistenza. Il pomello d’armamento tattico è facilmente sostituibile; può intervenire sereno anche chi vuole modificare l’altezza del poggiaguancia e, grazie ai distanziatori, la lunghezza del calcio in nylon rinforzato in fibra di vetro (30%, aumenta la rigidità e assorbe le vibrazioni). Sabatti ha optato per un’impugnatura a pistola con una configurazione quasi thumbhole; l’astina serve a facilitare il tiro in appoggio, per il quale si può usare anche un bipiede una volta che lo si è attaccato al punto d’aggancio sotto il guardamano.

L’arma si alimenta con un caricatore amovibile Accuracy International Aics da cinque o dieci colpi; il pulsante di sgancio si trova sotto il ponticello, per rendere la ricarica istintiva e rapida senza che si debba abbandonare la posizione. Dallo scatto standard a una leva fissato a 1.110 grammi, la Sabatti Urban Sniper si completa con la slitta Mil-Std 1913 Picatinny per l’installazione delle ottiche.

Sabatti Urban Sniper: la gallery fotografica

1 di 10

Sabatti Urban Sniper: la scheda tecnica

Produttore: Sabatti

Modello: Urban Sniper

Tipo: carabina bolt action

Calibro: .308 Winchester; 6,5×47 Lapua; 7mm Remington Suam

Lunghezza canna: 510 mm; 610 mm

Lunghezza totale: 1.000 mm; 1.100 mm

Organi di mira: rotaia Mil-Std 1913 Picatinny

Caricatore: amovibile Accuracy International Aics (5 o 10 colpi)

Sicura: manuale

Materiali: cassa, azione e canna in acciaio; calcio in nylon rinforzato in fibra di vetro

Finitura: nera opaca su tutte le superfici esterne

Peso: 3.850 grammi

