Sako e Tikka, due brand all’insegna della precisione

Sako e Tikka sono due marchi conosciuti per la precisione delle loro carabine. Ma come si arriva a quella precisione? Grazie alla perfetta fusione tra competenze tecniche, procedimenti costruttivi rigorosi e passione per il proprio lavoro.

Vi descriviamo le procedure aziendali con alcuni consigli utili per ottenere sempre il massimo dalla propria carabina.

Sako è un produttore di carabine bolt-action di precisione e di munizioni tra i più conosciuti e apprezzati. La serie di carabine Trg si è guadagnata la fiducia dei professionisti della difesa e del law enforcement in oltre 60 Paesi, ma gli stessi lavoratori, la stessa passione e gli stessi metodi produttivi sono utilizzati per realizzare le carabine e le munizioni per cacciatori e sportivi di tutto il mondo.

Per Sako la precisione non è solo uno slogan, bensì è una caratteristica integrata in ciascuno dei propri prodotti. La precisione intrinseca delle carabine si misura con un metodo rigoroso: sparando una serie di colpi e misurando la distanza tra i centri più lontani. Per le carabine Sako, la procedura prevede lo sparo di rosate di 5 colpi, per le carabine Tikka la rosata è di 3 colpi. I test sono eseguiti, naturalmente, con munizioni Sako, con l’impiego di oltre un milione di colpi sparati ogni anno, per garantire una precisione senza compromessi.

La gamma di carabine Sako Trg, in combinazione con le munizioni Sako Trg, deve essere in grado di garantire una precisione di mezzo minuto d’angolo, in condizioni ottimali di conservazione e manutenzione dell’arma.

Le carabine venatorie e sportive Sako e Tikka (gamme Sako 100, 90 e S20, Tikka T3X), in combinazione con le cartucce Sako Trg o Powerheady Blade lead free, devono essere in grado di fornire una precisione al di sotto del minuto d’angolo.

Il segreto della precisione: i consigli di Sako e Tikka

Il raggiungimento del vertice della precisione non è questione semplicemente dell’arma o delle munizioni, è legato all’abilità da parte del tiratore di mantenere sotto controllo l’intero sistema.

Per ottenere le migliori prestazioni dalla vostra carabina Sako o Tikka, l’azienda raccomanda i seguenti passaggi cruciali:

tenere sempre l’arma in condizioni ottimali : pulire accuratamente la canna, specialmente per quanto riguarda i depositi di rame;

: pulire accuratamente la canna, specialmente per quanto riguarda i depositi di rame; assicurare che la meccanica della carabina sia fluida : verificare che la corona di volata non presenti danni, che le viti di tenuta dell’azione siano serrate con la corretta coppia e che il recoil lug abbia il perfetto contatto con la relativa sede;

: verificare che la corona di volata non presenti danni, che le viti di tenuta dell’azione siano serrate con la corretta coppia e che il recoil lug abbia il perfetto contatto con la relativa sede; verificate l’ottica : in particolare la corretta coppia di serraggio delle viti degli anelli e le condizioni in generale del cannocchiale sono fondamentali per una precisione costante;

: in particolare la corretta coppia di serraggio delle viti degli anelli e le condizioni in generale del cannocchiale sono fondamentali per una precisione costante; usate munizioni che non siano mai state inserite e tenute in precedenza dentro il caricatore;

dentro il caricatore; mantenete l’allenamento: il tempo trascorso al poligono non è mai sprecato. Mantenendo al massimo la propria abilità nel tiro, si otterranno le migliori prestazioni e risultati sul campo.

