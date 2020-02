Annunciata la Sauer S101 Highland Xtc, la nuova carabina bolt action di Sauer disponibile in otto calibri standard e due magnum.

Il calcio, in carbonio posato manualmente, è il tratto distintivo della S101 Highland Xtc, la nuova carabina bolt action di Sauer che reinterpreta la S101 in una nuova luce. Dotato di canna fluted in acciaio martellata a freddo, scanalata su tutta la lunghezza e filettata, grazie al sistema brevettato Ever Rest il nuovo allestimento tiene insieme bedding stabile e massimo disaccoppiamento possibile tra calcio e bascula, rivestita in DLC come la superficie della canna. L’otturatore, anch’esso scanalato, si chiude con un noce antiscivolo in alluminio.

Negli otto calibri standard (.243 Winchester, 6,5×55 SE, .270 Winchester, 7×64, .308 Winchester, .30-06 Springfield, 8×57 JS, 9,3×62) in cui è disponibile, con la canna da 510 millimetri l’arma misura 1.015 millimetri e pesa 2.500 grammi. Si sale un po’ nel 7 mm Remington Magnum e nel .300 Winchester Magnum: al peso di 2.600 grammi corrispondono una canna da 560 millimetri e 1.065 millimetri di lunghezza. La canna da 560 millimetri è comunque disponibile anche per i calibri standard. Su tutti i modelli si può inoltre chiedere che ne sia montata una da 470 o 620 millimetri. Il caricatore a inserto in materiale composito ospita cinque colpi nei calibri standard e quattro nei magnum. 4.190 euro il prezzo al pubblico. Sauer è un marchio del gruppo Blaser.

