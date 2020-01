Il cannocchiale Leupold Hd5 7-35×56, ai vertici come ingrandimenti e scelte tecniche, è una novità per il nostro mercato. Scopriamone le caratteristiche.

Peters Vici, product manager di Leupold & Stevens, riferisce che già al momento del progetto delle ottiche Hd5 3-15x e 4-20x (quest’ultima presentata insieme al 7-35x) si era pensato alle attuali esigenze dei long range shooter, che possono essere adeguatamente soddisfatte con il modello di maggior potenza. Oggi si operano tiri lunghi venatori e sportivi, ed entrambi possono essere eseguiti sfruttando questo splendido cannocchiale; quelli tattico militari ci interessano marginalmente, e trovano risposta nelle ottiche Leupold Mark(x). Oltre alle lenti ottimizzate per il tiro all’alba e al tramonto, con lenti a bassa dispersione e trattamento superficiale proprietario – tipico dei contesti di caccia di selezione – troviamo un tubo maggiorato a 34 millimetri, che richiede anelli del diametro adatto.

Nuovo il sistema di taratura, indicato dalla lunga sigla Cds-T-zero lock a tre giri, con 20 minuti di angolo per ogni giro della torretta (i click sono da un quarto di Moa in alzo e in deriva) e posizione di blocco con pulsante a scatto, che dovrebbe permettere un preciso e ripetibile ritorno alla taratura base. L’ottica si presenta sviluppata in lunghezza ma di peso non penalizzante (730 grammi rilevati), anche se destinata a una carabina da caccia. Le prime sensazioni sono eccellenti, luminosità e nitidezza sono tali che vorrei un reticolo ancora più fine.

I reticoli

A tal proposito: questo Leupold Hd5 è abbinato a diversi tipi di reticolo (anche illuminato);

quello in prova ha un Impact posto sul secondo piano focale, con riferimenti per tiri eseguiti in presenza di vento laterale. Per la loro effettiva disponibilità è bene contattare l’importatore (Paganini) tramite il vostro armiere di fiducia. I manuali in dotazione spiegano ogni aspetto connesso al suo utilizzo, che si presenta semplificato e intuitivo. Deriva e parallasse si regolano come di consueto, l’alzo sfrutta la nuova torretta sopra descritta, la focheggiatura è di tipo rapido con oculare rotante nei due sensi. Gli ingrandimenti sono ora sufficienti per le mille yard, in tal modo Leupold colma il gap con i più titolati concorrenti. Con l’aumentare delle prestazioni anche il costo si adegua; il prezzo parte da poco oltre i 3.000 euro a salire per i modelli con il reticolo illuminato.