Sccy Cpx-1 e Cpx-2 Gen3: aggiornate le pistole compatte

La terza generazione delle pistole compatte Sccy Cpx-1 e Cpx-2 si caratterizza per la presenza del sistema Roebuck Quadlock.

Era la caratteristica tipica della Cpx-3 (2019), con l’arrivo della terza generazione entra anche nella scheda tecnica delle pistole compatte Sccy Cpx-1 e Cpx-2: col sistema Roebuck Quadlock sono quattro i punti di contatto della canna (79 millimetri). Non è l’unica novità: le si affiancano infatti anche un nuovo profilo del carrello, l’introduzione della slitta Picatinny e miglioramenti su mire (ora stile G-43) e impugnatura; nella Cpx-1 cambiano anche le dimensioni della leva che attiva la sicura.

Hammer fired 9mm in sola doppia azione (dao), entrambe le armi sono disponibili in oltre venti colorazioni; rispetto alle generazioni precedenti non cambiano né i materiali impiegati (carrello in acciaio inossidabile, fusto in polimero) né le dimensioni (lunghezza 152 millimetri, peso 425 grammi). Il peso di sgancio del grilletto resta fissato a 4.080 grammi.

