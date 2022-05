Sig Sauer P229 Pro, la nuova pistola compatta

La pistola compatta Sig Sauer P229 Pro aggiorna una delle piattaforme più note di Sig Sauer; la caratterizza la presenza del carrello Pro Cut.

C’è installato di serie il carrello Pro-Cut Slide originariamente nato per l’aftermarket, l’impugnatura è una particolarissima Hogue Piranha G-10 Mascus nero-grigia: si presenta così la Sig Sauer P229 Pro, la pistola compatta che aggiorna una delle piattaforme preferite dal pubblico internazionale.

Calibro 9mm singola-doppia azione, la nuova pistola di Sig Sauer sta in 188 millimetri e 854 grammi; è merito soprattutto della canna in acciaio al carbonio (niente filettatura) lunga 99 millimetri. Per il carrello e il fusto con beavertail Sig Sauer ha invece scelto rispettivamente l’acciaio inossidabile con finitura nitron e una lega di metalli. Il grilletto P-Sait si caratterizza per un reset particolarmente breve; assente la sicura manuale.

Dotata di mire diurne-notturne X-Ray3 e compatibile con i punti rossi Romeo1Pro, Delta Point Pro e Rmr, la Sig Sauer P229 Pro si completa con slitta Sig e caricatore da 10 o 15 colpi. L’annuncio è delle scorse ore: il prezzo non è stato ancora diffuso.

