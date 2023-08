Schmidt & Bender 10-60x56, il cannocchiale per il tiro sportivo di precisione

Nello Schmidt & Bender 10-60×56, cannocchiale per il tiro sportivo di precisione, la manopola per l’illuminazione è integrata in quella per la regolazione della parallasse.

Oltre che con l’M1FL sul primo, a breve sarà disponibile anche col reticolo Moa sul secondo piano focale: la Schmidt & Bender punta molto sul 10-60×56, il suo cannocchiale con fattore d’ingrandimento 6x per il tiro sportivo di precisione (sia bench-rest, sia F-Class, sia long range, sia extreme long range).

Grazie alla funzione Lpi, acronimo per Leucht-parallaxe integriert, la manopola per il comando dell’illuminazione (undici livelli, posizione off tra ognuno) è integrata in quella, più grande e più vicina al tubo, per la regolazione della parallasse da 20 metri all’infinito; grazie alle diverse dimensioni e alla diversa increspatura è comunque facile distinguerle e agire su quella prescelta. L’ampio diametro dell’obiettivo (56 millimetri) rende possibile una trasmissione luminosa superiore al 90%; il contrasto resta elevato anche con il massimo ingrandimento. Il prezzo al pubblico non è stato ancora ufficializzato.

Schmidt & Bender 10-60×56: la scheda tecnica

Ingrandimento : 10-60x

: 10-60x Diametro obiettivo : 56 mm

: 56 mm Diametro del tubo centrale : 34 mm

: 34 mm Campo visivo a 100 m : 4,4-0,8 m

: 4,4-0,8 m Diametro pupilla d’uscita : 5,6-1,0 mm

: 5,6-1,0 mm Distanza interpupillare : 90 mm

: 90 mm Valore di regolazione per click : 0,1 mrad

: 0,1 mrad Campo di regolazione alzo : 23,5 mrad

: 23,5 mrad Campo di regolazione deriva : 6 mrad

: 6 mrad Temperatura operativa : da -40° C a +61° C

: da -40° C a +61° C Lunghezza : 442 mm

: 442 mm Peso: 980-995 g

