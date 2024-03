Sig Sauer 1911-XFull, una pistola full size optic ready

La Sig Sauer ha presentato la 1911-XFull, pistola full size (canna di 127 millimetri) optic ready in due varianti cromatiche.

La piastra Compact della X-Series su un carrello full size, che così diventa optic ready senza però far crescere di troppo l’altezza (142 millimetri, 165 col Romeo X-Compact installato): è questo il nucleo della 1911-XFull, la pistola presentata nelle scorse ore dalla Sig Sauer che la definisce come il frutto della commistione tra stile classico e tecnologie moderne. Il red dot può essere impiegato insieme alle mire notturne-diurne X-Ray3, presenti di serie.

Per il fusto, con slitta M1913, la Sig Sauer ha scelto l’acciaio inossidabile, in acciaio al carbonio invece il carrello, con tagli di presa frontali e posteriori; per entrambi si può scegliere tra due diverse finiture, nitron nera o Pvd coyote. Le guancette ergonomiche sono invece in G10.

1 di 2

Oltre alla canna di 5” (127 millimetri, finitura Dlc nera), caratteristica distintiva della Sig Sauer 1911-XFull è il grilletto flat a lama, regolabile, in sola azione singola. La descrizione si completa con caricatore in acciaio (è in metallo anche la minigonna) da 8 colpi calibro .45 acp e sicura ambidestra.

Le misure sono ovviamente quelle di una pistola full size: lunghezza tra 218 e 221 millimetri a seconda delle varianti, circa 1.190 grammi il peso. Per conoscere il prezzo al pubblico e i tempi della distribuzione (in Italia ci penserà la Bignami) occorrerà attendere ancora un po’.

