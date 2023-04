Sig Sauer Cross Stx, carabina tattica leggera

La nuova carabina Sig Sauer Cross Stx è l’ultima evoluzione della famiglia composta da carabine bolt action tattiche di Sig Sauer.

La Sig Sauer Cross Stx offre un nuovo livello di prestazioni e capacità al tiratore tattico ed è il risultato del contributo di utenti finali professionisti alla ricerca di prestazioni estreme in una piattaforma leggera e a lungo raggio.

Dotata di una canna pesante da 20 pollici che termina con uno spegnifiamma predisposto per il soppressore Slh/Slx, monta un slitta superiore Picatinny a tutta lunghezza, impugnatura Prs-style, e controlli in stile AR. L’astina presenta attacchi di tipo M-lok per montare gli accessori previsti per la piattaforma Ar.

La nuova Cross Stx è disponibile in calibro .308 Winchester con passo di rigatura di 1:10″ e in 6,5 Creedmoor con passo di 1:8″. Il peso è molto contenuto: 3,51 kg, cui va aggiunto quello dell’ottica, ovviamente. Le armi Sig Sauer sono importate in Italia da Bignami.