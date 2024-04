Bignami Messe 2024, divertimento “realistico” con Umarex Hdx 68

Dalla Bignami Messe 2024, la mostra che l’importatore bolzanino organizza annualmente per gli operatori del settore, ecco la nuova Umarex Hdx 68 di libera vendita in armeria.

Si tratta di un fucile ad aria compressa con funzionamento a pompa: la Hdx (acronimo di “Home Defense Extreme”) 68, calibro .68, appartiene alla famiglia P2P, cioè Prepared 2 Protect.

L’acronimo di quest’arma Umarex fa pensare alla difesa abitativa, ma bisogna pensare che in Germania, patria di Umarex, questo modello è venduto con valori di energia alla volata ben superiori. Il modello distribuito in Italia, di libera vendita (quindi con energia inferiore ai 7,5 Joule), è maggiormente utilizzabile a fini ludici e addestrativi.

A caratterizzare l’Umarex Hdx 68 sono il receiver interamente in metallo e il freno di bocca, oltre ovviamente alla vistosa colorazione arancione. Il peso è di oltre 3 kg.

Grazie al sistema di perforazione rapida, il fucile può essere conservato per mesi in modalità standby: un leggero colpo sulla parte posteriore è sufficiente per perforare le due cartucce di CO2 da 12 grammi, e l’indicatore di pressione ottica e tattile mostrerà che il fucile è pronto a sparare.

Il caricatore interno contiene 16 sfere di gomma rigida.

