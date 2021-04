Sig Sauer M17 Best Ranger Competition, la pistola custom

La Sig Sauer M17 Best Ranger Competition è la nuova pistola custom con cui Sig Sauer premia i vincitori della prova per i ranger dell’esercito americano.

Da quest’anno la coppia che vince la Best ranger competition, la gara annuale per i ranger dell’esercito americano che mettono alla prova la loro resistenza in un percorso durissimo lungo 60 ore consecutive, si aggiudica una pistola custom di Sig Sauer. Sviluppata sulla base della M17 d’ordinanza, la Best Ranger Competition si arricchisce di fusto metallico Alloy Xseries grip, finitura in nitruro nero e guancette G10 su cui spicca il simbolo dei ranger. Il carrello è arricchito da un’incisione su entrambi i lati: a destra si leggono il nome e l’anno della vittoria, a sinistra il motto “Rangers lead the way”.

Sul logo che correda la piastrina superiore sarà inciso il nome dei vincitori. «Per Sig Sauer» commenta il direttore di divisione Jason St. John «è un onore incredibile poter presentare questa pistola M17 custom come trofeo di una competizione così prestigiosa, che evidenzia lo spirito dei ranger e la loro attitudine al sacrificio».

