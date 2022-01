Sig Sauer MCX-Spear, ecco la versione civile della carabina tattica

La MCX-Spear è la versione civile della carabina tattica che Sig Sauer ha sviluppato per il programma militare Next Generation Squad Weapon.

In attesa che il programma Next Generation Squad Weapon si completi, Sig Sauer lancia sul mercato civile una versione pressoché identica (anzi: “molto simile”) alla carabina tattica sviluppata per quello militare. È la MCX-Spear, autenticamente multicalibro visto che basta sostituire la canna per passare dal .277 Sig Fury (variante commerciale del 6,8×51) al 6,5 Creedmoor e al 7,62×51 mm Nato.

Costruita su input diretto dei combattenti americani, sviluppa maggior potenza e garantisce maggior accuratezza a distanze più lunghe rispetto alla piattaforma M4 che intende sostituire. La contraddistinguono una canna da 33 centimetri (passo di rigatura 1:7″) con copricanna free floating M-Lok; manette d’armamento posteriore e laterale non reciproche; calcio collassabile a sei posizioni; comandi ambidestri; grilletto a due posizioni; slitta integrale; due caricatori da venti colpi; soprattutto, il moderatore di suono SLX. 866 millimetri la lunghezza complessiva, 3.800 grammi il peso.

