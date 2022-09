Sig Sauer Mcx-Spear Lt, la carabina tattica in tre calibri

.300 Blackout, 5,56 Nato, 7,62x39mm: sono tre i calibri in cui è disponibile la nuova carabina tattica Sig Sauer Mcx-Spear Lt.

Rispetto alla Mcx Virtus con cui condivide la piattaforma Mcx e cui s’ispira ha alleggerito sia il copricanna con viti di fissaggio sia la canna in acciaio al carbonio, in ciascuna delle lunghezze disponibili: si presenta così la Mcx-Spear Lt, la nuova carabina tattica di Sig Sauer disponibile in cinque varianti.

Se in .300 Blackout la canna misura infatti soltanto 229 millimetri, in .5,56 Nato e 7,62x39mm si può scegliere tra due lunghezze diverse (292 e 406 millimetri); in tutte le versioni Sig Sauer ha scelto un calcio collassabile minimal per rendere quanto più agevoli porto e impiego.

Riconoscibilissima a una prima occhiata per la finitura anodizzata coyote, la Sig Sauer Mcx-Spear Lt si completa con comandi ambidestri, grilletto match flatblade, astina in lega e slitta con attacchi M-Lok; il caricatore stile Ar-15 ospita 30 colpi (28 in 7,62x39mm). La lunghezza complessiva varia tra i 705 e gli 876 millimetri; dall’oscillazione dipende anche il peso, tra i 2.500 e i 3.500 grammi. L’annuncio è di poche ore fa: Sig Sauer non ha ancora comunicato prezzo al pubblico e tempi e modalità della distribuzione internazionale.

