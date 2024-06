Sig Sauer P365 Fuse, una P365 un po’ più lunga

La Sig Sauer ha presentato la P365 Fuse, pistola compatta (canna di 109 millimetri) dotata di un caricatore capace di ospitare ventuno colpi calibro 9×19 mm.

È la più lunga delle P365, ma resta comunque facilmente occultabile visto che in altezza non supera i 182 millimetri e in altezza i 129,5 (peso 655 grammi scarsi): la Sig Sauer l’ha chiamata Fuse, perché ha inteso fonderci la capacità di una full size (il caricatore ospita ventuno colpi calibro 9×19 mm) e le dimensioni di una pistola compatta, con la canna in acciaio al carbonio lunga 4,3”, poco più di 109 millimetri.

Polimerica striker fired con carrello optic ready in acciaio inossidabile (misura 174,6 millimetri; l’impronta è la Shield Rmsc; si può optare per l’installazione di un Romeo-X Compact di serie), la Fuse si caratterizza inoltre per il grilletto flat placcato in nichel (reset corto, peso di sgancio intorno ai 2.380 grammi) e per l’impugnatura Lxg, con incisioni laser e dorsalino intercambiabile (tre le taglie disponibili: small, medium, large). Della dotazione fanno parte infine una mira frontale in fibra ottica, una tacca posteriore classica e una slitta M1913.

L’annuncio è recentissimo: occorrerà dunque attendere per conoscere sia il prezzo sia i tempi dell’eventuale distribuzione internazionale; in Italia il marchio Sig Sauer fa parte della scuderia Bignami.

