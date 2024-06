In arrivo la quattordicesima Daniel Defense Limited Series

La Daniel Defense è pronta a svelare la quattordicesima carabina della Limited Series.

In origine avrebbe dovuto fermarsi a dodici, una per ogni mese del 2023, ma qualche ritardo che ha costretto le ultime a intaccare il 2024 e il successo commerciale ottenuto (molti modelli sono andati esauriti in una manciata di secondi) hanno suggerito alla Daniel Defense di tenere viva la Limited Series anche dopo la dozzina.

Due mesi fa era arrivata la Tropic Daze, la #13; nei prossimi giorni le farà compagnia il quattordicesimo modello, annunciato col tradizionale «coming soon». Di solito alla prima comunicazione ne segue un’altra con cui la Daniel Defense specifica giorno e ora della presentazione, tradizionalmente le 11 nel fuso orario Eastern standard time, le 17 in Italia.

Della carabina #14 al momento s’intravedono il red dot di serie, la slitta integrale, il calcio collassabile e un caricatore abbondante; attesa una particolare finitura (camo?) sul copricanna.

