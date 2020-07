Sig Sauer P938 Sas, la pistola microcompatta ispirata a una 1911

La Sig Sauer P938 Sas è una pistola microcompatta che intende tenere insieme maneggevolezza e portabilità.

L’intento è esplicito, mettere a disposizione una pistola microcompatta maneggevole come una più grande senza però nulla togliere al porto occulto quotidiano. È in quest’ottica che Sig Sauer lancia la P938 Sas, dichiaratamente ispirata a una 1911. Il primo sguardo non può che appuntarsi sulle dimensioni: l’arma è lunga appena 140 millimetri, larga 28 e sfora di poco i 450 grammi.

Si tratta di una pistola ad azione singola alimentata da un caricatore da sette colpi; standard il grilletto, curvo. La canna da 69 millimetri, in acciaio al carbonio, si abbina al carrello in acciaio inossidabile con finitura nitron e al fusto in lega anodizzata. In polimero nero le guancette. Chi è innamorato della 1911 troverà la sicura al pollice, il pulsante di sgancio del caricatore e la leva di rilascio del carrello in una posizione familiare. Per il calibro però Sig Sauer tradisce lo spirito della 1911 e ripiega sull’ormai classico 9 mm. La sicura ambidestra rende inoltre l’arma facilmente utilizzabile anche dai mancini. La Sig Sauer P398 Sas, di cui deve ancora esser reso noto il prezzo al pubblico, è infine accompagnata da mira Ft Bullseye.

È un momento di novità per Sig Sauer che negli scorsi giorni ha lanciato la pistola ad aria compressa Proforce M18, destinata all’allenamento e all’addestramento. Di P938, senza la specifica Sas, si parlò già due anni fa all’interno della serie Legion.

