Sk Customs Purple Heart, la pistola da collezione

La Purple Heart è la pistola da collezione .45 Acp con la quale Sk Custom commemora i soldati americani feriti o caduti in battaglia.

L’istituzione ufficiale risale all’aprile 1917 e la prima decorazione al 1932, ma George Washington se n’era servito già nel 1782: è a questa data e all’anniversario tondo che Sk Customs fa riferimento per la Purple Heart, la medaglia per i soldati feriti o uccisi in battaglia alla quale ora dedica una pistola da collezione; parte del ricavato sarà peraltro donato alle fondazioni Purple Heart Homes e Purple Heart Integration Project.

Pistola full size costruita su una Colt 1911 government serie 70, la Sk Customs Purple Heart è prodotta in un numero limitato di pezzi; la accompagnano un dollaro commemorativo in argento e il certificato d’autenticità. Sul carrello spicca una serie d’incisioni in oro 24 carati (ghirlanda di foglie di quercia; festoni; le frasi “Some gave all, all gave some” e “A grateful nation honors and remembers”); oltre che lì, il profilo di George Washington e la medaglia ricorrono anche sulle guancette; la mira frontale è realizzata in zaffiro. Il prezzo al pubblico viene rivelato al collezionista soltanto al momento del preordine.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.