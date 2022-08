Mercato delle armi in America: la situazione ad agosto

Il consueto report periodico dell’osservatorio Nasgw consente di analizzare l’andamento del mercato delle armi in America a metà agosto 2022.

In linea con i dati annotati finora: a metà agosto il mercato delle armi in America non fa registrare particolari sussulti rispetto a una tendenza ormai consolidata da inizio anno. Lo rivela il consueto report periodico diffuso dall’osservatorio Nasgw. Nel 2022 il settore ha infatti fatturato 1 miliardo e 840 milioni di dollari (e il report sulle armi più vendute nel secondo trimestre consente di capire facilmente le preferenze degli americani), -29,23% rispetto all’anno scorso ma solo -9,8% rispetto alla media triennale; ciò vuol dire che passata la fiammata 2020-2021 ci si è assestati su valori superiori a quelli di partenza. È in linea anche il mercato delle ottiche, che con poco meno di 72 milioni vale -35,96% e -13,23% rispettivamente su 2021 e media triennale.

Non si ferma invece il mercato delle munizioni, che anche se nell’ultimo periodo rallenta un po’ fa comunque registrare dati superiori al passato; i 295 milioni incassati al momento valgono infatti una crescita del 15,75% sul 2021 e addirittura del 48,25% sulla media 2019-2021. Nasgw ha anche evidenziato quali siano i fattori contrapposti che al momento incidono sul mercato: in positivo il timore di nuove restrizioni che spinge ad accelerare l’acquisto di armi, in negativo l’inflazione che ha fatto lievitare i prezzi.

