Sk Early Italian Renaissance, quattro pistole da collezione per celebrare il Rinascimento

La Sk guns celebra il Rinascimento italiano con le quattro pistole da collezione del set Early Italian Renaissance.

Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Andrea Del Sarto: è ai quattro grandi del Rinascimento italiano che la Sk guns ha dedicato la Gold Series, il set di quattro pistole da collezione in edizione limitata costruite sulla base della Springfield Armory 1911.

Insieme al ritratto dell’artista, su ciascuna sono incise in oro 24 carati le raffigurazioni di alcune delle opere più note (la Monna Lisa, l’Uomo vitruviano e l’Ultima cena per Leonardo; il David, la Creazione d’Adamo e la Madonna della pietà per Michelangelo; la Madonna Aldobrandini, le Tre grazie e la Pesca miracolosa per Raffaello; il Battesimo della gente, il Tributo a Cesare e la Disputa sulla Trinità per Andrea del Sarto). La Sk guns ha scelto una finitura semilucida per fusto e carrello, lucida per la canna. Sulle guancette, in legno d’olivo italiano, è raffigurato il giglio.

Venduto insieme a un coltello Maserin con inserti in oro sulla lama, il set completo (non è possibile acquistare una singola pistola) ha un prezzo minimo di 13.870 dollari.

