Sk guns Anubis: una pistola custom .45 acp per inaugurare la serie Gods of Egypt

La Anubis è la pistola custom .45 acp con cui la Sk guns inaugura la serie dedicata alle divinità dell’antico Egitto.

Tutti ne abbiamo prima o poi subito il fascino: all’antico Egitto e alle sue divinità è dedicata la nuova linea della Sk guns, per l’appunto Gods of Egypt, inaugurata da una pistola custom .45 acp. Il protagonista è Anubis, noto anche come Anubi, corpo d’uomo e testa di sciacallo, divinità dell’oltretomba e della mummificazione.

La piattaforma base è una Smith & Wesson 1911 con canna da 127 millimetri; in prossimità della volata entrambi i lati del carrello sono decorati con una serie di geroglifici cui s’aggiungono due incisioni in oro 24 carati con Anubi protagonista, a destra accovacciato, a sinistra impegnato nella mummificazione. Ai fiori di loto, simbolo della creazione e della rinascita, s’accompagna il nome di Anubi sia in caratteri latini sia in geroglifici.

Sulla sommità del carrello, in prossimità della tacca di mira, è incisa una delle più note leggende su Anubi: si diceva infatti che per valutarne la purezza pesasse il cuore dei morti su una bilancia confrontandolo con la piuma di Maat. Le guancette sono pezzi unici, colorati a mano.

Già preordinabile sul sito web di Sk guns, la Anubis sarà disponibile da aprile inoltrato; ognuno dei 200 pezzi numerati costerà 2.700 dollari.

